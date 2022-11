Usa-Azerbaigian: Blinken a colloquio con Aliyev, focus su colloqui di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio telefonico oggi con il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, per discutere i risultati e le prossime fasi dei colloqui di pace bilaterali tra Armenia e Azerbaigian. Il segretario di Stato, riferisce il portavoce Ned Price in una nota, ha sottolineato il sostegno degli Stati Uniti al processo di pace e ha esortato le due parti a programmare ulteriori colloqui, come concordato a Washington. Blinken ha anche esortato il presidente Aliyev a mantenere il cessate il fuoco e a limitare le provocazioni, esplorando al contempo misure di rafforzamento della fiducia con l'Armenia per preparare il terreno alla pace.(Was)