Imprese: promozione dei marchi all'estero, 2,5 milioni per associazioni e consorzi tutela

24 luglio 2021

- A partire dal 22 novembre sarà possibile presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dal Bando Marchi Collettivi 2022, per il quale sono state stanziate risorse pari a circa 2,5 milioni di euro. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy. "La nostra mission – commenta il ministro Adolfo Urso - è la tutela e la valorizzazione dell'eccellenza italiana nel mondo. Grazie a queste misure possiamo agevolare la promozione del sistema fieristico italiano, da sempre "vetrina" del nostro Made in Italy". La misura, che promuove le attività di promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione, si rivolge ad associazioni di categoria, consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo o cooperativo. I progetti devono prevedere la realizzazione di iniziative di promozione del marchio, come ad esempio la partecipazione a fiere e saloni internazionali, la realizzazione di incontri bilaterali con associazioni estere o la creazione di comunità virtuali. L'agevolazione è concessa nella misura del 70 per cento delle spese valutate ammissibili. L'importo massimo in favore di ciascun soggetto beneficiario non potrà superare i 150 mila euro. I progetti dovranno essere conclusi entro 10 mesi dalla notifica di concessione dell'agevolazione. Le domande potranno essere presentate dal 22 novembre al 22 dicembre 2022. Il bando, promosso dal Ministero, è gestito da Unioncamere. (Rin)