Ambiente: Salvini, alcuni obiettivi europei assolutamente irrealizzabili

23 luglio 2021

- Alcuni obiettivi fissati dal Fit for 55, il pacchetto di proposte legislative adottato dalla Commissione europea in materia di ambiente, sono “assolutamente irrealistici” e le relative scadenze andranno riviste. Lo ha detto oggi a Monfalcone (GO) il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo alla cerimonia di consegna della Msc Seascape, la nave più grande mai costruita in Italia da Fincantieri. “Non bisogna solo innovare sulla carta, ma fare in modo che istituzioni e imprese siano partecipi. Alcuni passaggi del Fit for 55 non sono, come dicono a Bruxelles, ‘eccessivamente ambiziosi’, ma assolutamente irrealizzabili e in alcuni casi autolesionisti, rischiano di mettere in ginocchio intere filiere produttive e di regalare all’altra parte del mondo un business core italiano”, ha detto il ministro. “Alcune scadenze andranno riprogrammate, perché non solo non tuteleranno l’ambiente, ma metteranno in ginocchio alcuni settori produttivi”, ha aggiunto, facendo riferimento all’Automotive. “Mettere fuori legge dal 2035 i motori a combustione interna non tutelerà l’ambiente, ma ci legherà mani e piedi ad altre potenze economiche mondiali”. (Rin)