Pnrr: Ventricelli (Confimi), declinare risorse su attività che servono al Paese

- L’incontro con il ministro Raffaele Fitto è andato molto bene, come Confimi plaudiamo all’atteggiamento aperto a tutte le associazioni, molto propositivo e molto pragmatico. “Il ministro Fitto ha detto che il Pnrr è un progetto importante per il nostro Paese. Il libro dei sogni non serve a nessuno, bisogna declinare queste risorse ingenti sulle attività che servono al Paese”. Lo ha dichiarato il vicepresidente nazionale di Confimi Industria, Sergio Ventricelli, al termine dell'incontro a palazzo Chigi sul Pnrr. (Rin)