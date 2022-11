Pa: Zangrillo, su portale InPa oltre 6 milioni profili, è strumento innovativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ad oggi, la piattaforma InPa raccoglie oltre 6 milioni di profili professionali, anche in virtù delle intese firmate con il mondo delle professioni, ordinistiche e non ordinistiche, ed estende il suo perimetro di ricerca alla platea dei 16 milioni di iscritti a LinkedIn Italia, che si aggiungono ai circa 310 mila utenti registrati”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sul funzionamento del portale del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. I soggetti accreditati sul Portale appartengono a diverse tipologie: amministrazioni statali, autorità amministrative indipendenti, Regioni ed Enti locali, ha chiarito il ministro ricordando “il portale unico del reclutamento rappresenta, dunque, uno strumento innovativo attraverso il quale le amministrazioni centrali e locali potranno selezionare il personale munito delle necessarie professionalità per rispondere più velocemente alle molteplici esigenze di cittadini e imprese”. (Rin)