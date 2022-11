Ucraina: Stoltenberg, incidente in Polonia dimostra che guerra crea situazioni pericolose anche per alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente in Polonia dimostra che la guerra in Ucraina continua a creare situazioni pericolose anche per gli alleati Nato. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. "Dobbiamo ricordarci che questo è accaduto nel momento in cui la Russia ha lanciato una grande ondata di attacchi missilistici verso le città ucraine", ha detto. "Questo può provocare conseguenze nei territori degli alleati Nato, ma sono conseguenze dovute alla guerra russa in Ucraina", ha aggiunto. (Beb)