Italia-Australia: Meloni, lavorare a crescita rapporti tra economie complementari

- L’Italia deve lavorare alla crescita dei rapporti con l'Australia. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando in conferenza stampa al termine del vertice G20 di Bali, in Indonesia. “Abbiamo parlato con il premier australiano Anthony Albanese, che ha origini italiane”. Anche in virtù di questo “credo si possa lavorare alla crescita di un rapporto con un’economia dinamica che è largamente complementare a quella italiana”, ha detto Meloni. (Res)