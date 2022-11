Olimpiadi 2026: Fontana, assessorato ad-hoc si può valutare, lavori nei tempi previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un assessorato ad-hoc per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 "si può valutare", senza dimenticare che "c'è già anche un sottosegretario". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del progetto vincitore del nuovo edificio che ospiterà gli enti e le società di sistema di Regione Lombardia, che si è tenuto a Palazzo Lombardia. Il presidente ha poi ribadito come non ci siano ritardi: "Siamo assolutamente in linea con i tempi previsti, tutto verrà realizzato assolutamente tempestivamente".(Rem)