Italia-Canada: Meloni, prospettive molto interessanti in tema energetico e rinnovabili

- Il Canada offre prospettive molto interessanti soprattutto in tema energetico. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando in conferenza stampa al termine del vertice del G20 di Bali, in Indonesia. “Ho incontrato il primo ministro del Canada, Justin Trudeau. Con il Canada l’Italia ha una lunga storia di amicizia”, ha detto Meloni. “Ci sono prospettive molto interessanti soprattutto in tema energetico e di rinnovabili”. Il capo del governo ha definito “molto positivo” il ruolo del Canada nella sicurezza all’interno della Nato. “Credo sia da considerare molto positivamente il ruolo del Canada nella sicurezza Nato, perché ha sempre garantito il suo sostegno senza avere avuto mai minacce sul suo territorio”, ha dichiarato, aggiungendo che il Paese nordamericano è un “alleato estremamente affidabile e leale” con il quale “i nostri militari collaborano molto bene”. (Res)