Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias, serve forte condanna contro Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è in periodo pre-elettorale, ma questo non può essere una scusa per le sue continue minacce alla Grecia. Lo ha detto il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, parlando al punto stampa con l’omologo italiano, Antonio Tajani, al termine del loro incontro alla Farnesina. "Ovviamente le respingiamo, ma dimostrano la correttezza della posizione greca, ma anche che Ankara minaccia un Paese con cui confina, e che in questo modo ignora il diritto internazionale e il diritto del mare. Serve una forte condanna. E mi dispiace che la Turchia non abbia imparato nulla da quanto sta accadendo in Ucraina", ha aggiunto. Dendias ha inoltre sottolineato che “l'immigrazione è una sfida enorme per i Paesi del Sud Europa, che ne sopportano il peso maggiore". "Non è facile risolvere il problema, se non si cerca di migliorare anche la situazione in Libia. L'Europa deve impegnarsi di più per risolvere l'intera situazione e la nostra cooperazione con l'Italia, in questa materia, è molto stretta", ha aggiunto. (Res)