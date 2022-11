Pnrr: Stoppani (Confcommercio), essenziale confronto su ragioni crescita e produttività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È essenziale il confronto sulle ragioni della crescita e della produttività, proprio a partire dal cantiere delle riforme e degli investimenti del Pnrr. Lo ha dichiarato Lino Stoppani, vicepresidente vicario di Confcommercio-Imprese per l’Italia, in occasione dell’incontro svoltosi oggi, a Palazzo Chigi, tra il ministro Fitto e le associazioni imprenditoriali per fare il punto sul Pnrr. “La versione rivista ed integrata della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza conferma l’entrata della nostra economia - tra la fine dell’anno in corso ed il primo trimestre del 2023 - in una fase di forte rallentamento, confinante con la recessione tecnica. I margini della finanza pubblica sono stretti. Tanto più alla luce del crescente costo del servizio del debito pubblico. Ma va fatto ogni sforzo, va ottimizzato ogni intervento: in Europa e nel nostro Paese”, ha sottolineato Stoppani, che ha aggiunto: “Occorre fare il punto circa l’impatto sul Piano degli andamenti dei prezzi delle materie prime e dei prezzi energetici. Occorre tenere sempre presente il carattere qualitativo della rendicontazione propria del Piano e la necessità di azioni straordinarie di rafforzamento amministrativo. Operazioni necessarie, e da condurre con particolare accortezza e con particolarissima cura delle ragioni della coesione sociale e territoriale”. (segue) (Rin)