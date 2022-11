Pnrr: Stoppani (Confcommercio), essenziale confronto su ragioni crescita e produttività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al Pnrr “vanno, dunque, affrontate e risolte - ha sottolineato Stoppani - le difficoltà delle Amministrazioni centrali nell’adozione di tutti gli atti secondari necessari all’avanzamento delle riforme, nonché quelle delle amministrazioni locali nell’attuazione degli investimenti. Il raggiungimento dei risultati attesi richiede poi il monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, con particolare attenzione alla macroarea del Mezzogiorno ed al vincolo di riserva di almeno il 40 per cento dei fondi in favore del Mezzogiorno. Il Pnrr – ha ancora osservato Stoppani - rappresenta poi una parte del complesso di risorse aggiuntive della spesa in conto capitale per il periodo 2021-2027. Se consideriamo i Fondi Strutturali europei ed il Fondo di sviluppo e coesione, tra residui pregressi e nuovo ciclo 2021-2027, nonché le ulteriori risorse provenienti dalla UE come il programma React-Eu, l’ammontare complessivo delle risorse ammonta per il 2021-2027 a circa 470 miliardi. L’attenzione deve, quindi, concentrarsi sulla gestione delle diverse programmazioni, sulle loro sovrapposizioni in termini di interventi, sulla coerenza e convergenza di obiettivi e risultati attesi. Sempre in tema di coordinamento e condivisione - ha concluso Stoppani - il Tavolo permanente del partenariato Economico e sociale del Pnrr ha dimostrato, in questo primo anno di attuazione del Piano, di essere uno strumento di governance utile nel raccordo tra mondo istituzionale ed economico. È un’esperienza da potenziare”. (Rin)