Polonia: Stoltenberg, nessuna richiesta attivazione articolo 4 da parte degli alleati

- Durante l'incontro fra i rappresentanti degli alleati Nato a Bruxelles, non c'è stata nessuna richiesta di attivazione dell'articolo 4. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa a Bruxelles. Gli alleati sono concordi sul nostro approccio. "Non c'è stata alcuna richiesta di attivazione dell'articolo 4 durante l'incontro, e ciò si basa sulle scoperte, sull'analisi e sui risultati dell'indagine in corso", ha detto Stoltenberg ricordando che per adesso non ci sono evidenze che l'incidente in Polonia sia causato da un attacco deliberato della Russia verso un alleato Nato. (Beb)