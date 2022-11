﻿Migranti: Coisp, Piantedosi perfettamente in linea con problemi poliziotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Piantedosi, nel corso dell’informativa in Senato, ha colto perfettamente nel segno, spiegando alla perfezione tutte le problematiche che, soprattutto gli appartenenti alla Polizia di Stato, riscontrano quotidianamente nella gestione dei migranti che sbarcano sulle nostre coste. Il nostro sistema di accoglienza, infatti, non riesce più a sostenere i flussi migratori incontrollati e gli hotspot non riescono più a far fronte al numero sempre crescente di migranti che vi trovano un seppur temporaneo riparo. Gli agenti, infatti, sono stremati da turni massacranti e dalle condizioni igienico-sanitario precarie in cui sono costretti a lavorare ogni giorno". Lo afferma in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Per far sì che il problema delle migrazioni clandestine non ricada solo sul nostro Paese è indispensabile, proprio come ha sottolineato il ministro, rendere prioritario il controllo delle frontiere e aumentare i presidi delle Forze dell’Ordine, per non lasciare la gestione dei flussi migratori in mano ai trafficanti di esseri umani", conclude.(Com)