Infrastrutture: Fontana, opere non partono, ma ministro Salvini ha recepito

- "Come ho detto tante volte e come il ministro Salvini ha perfettamente recepito, noi abbiamo un sacco di opere pubbliche che sono state progettate, approvate e finanziate e che non partono. Ci auspichiamo e siamo convinti che dopo questo messaggio seguiranno gli sblocchi di cui abbiamo bisogno". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del progetto vincitore del nuovo edificio che ospiterà gli enti e le società di sistema di Regione Lombardia, che si è tenuto a Palazzo Lombardia. "Rfi e Anas sono le due società che devono dare seguito a questi ritardi, è importante muoversi", ha concluso il presidente. (Rem)