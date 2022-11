Speciale difesa: Medio Oriente, premier Lapid, Fbi non indagherà militari israeliani su morte Shireen Abu Akleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari israeliani non saranno indagati dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) né da altre autorità straniere. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano uscente, Yair Lapid, in occasione del suo discorso pronunciato all'inaugurazione della legislatura alla Knesset. "Non abbandoneremo i nostri militari alle indagini straniere", ha aggiunto Lapid, spiegando di aver trasmesso “dure proteste” agli Stati Uniti attraverso i canali appropriati. Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz aveva dichiarato che la decisione del dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti di indagare sulla sfortunata morte di Shireen Abu Akleh sarebbe “un grave errore”. Due giorni fa, il dipartimento statunitense ha notificato alle autorità israeliane che l’Fbi avrebbe aperto una indagine sulla morte di Shireen Abu Akleh, giornalista palestinese (naturalizzata statunitense) uccisa lo scorso 11 maggio mentre copriva per l’emittente “Al Jazeera” un'operazione delle forze di difesa israeliane in un campo profughi a Jenin, in Cisgiordania. (Res)