Speciale difesa: Polonia, ministero Difesa russo, missili caduti nel Paese sono S-300 ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I missili caduti sul territorio polacco sarebbero degli S-300 ucraini lanciati per intercettare i missili russi. E’ quanto ha sostenuto il ministero della Difesa di Mosca. Dalle immagini circolate dopo l’esplosione in Polonia, gli esperti del dicastero russo hanno identificato i frammenti come parti degli S-300 ucraini. Il ministero della Difesa russo ha affermato che le Forze armate di Mosca non hanno lanciato attacchi nell'area del confine polacco-ucraino e che le dichiarazioni di Varsavia su un coinvolgimento russo sarebbero una "provocazione". (Rum)