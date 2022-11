I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: sequestri per un milione di euro al clan calabrese all'Aberone - Beni per un milione di euro, tra unità immobiliari, quote societarie di autorivendite, 100mila euro in contanti e altre disponibilità finanziarie sono stati sequestrati, questa mattina, dagli agenti della questura di Roma ad un gruppo criminale calabrese e, in particolare, a tre fratelli. Ad operare il sequestro finalizzato alla confisca sono stati gli agenti della Divisione anticrimine della Questura di Roma, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale di Roma - sezione delle Misure di prevenzione, su proposta del Questore di Roma. Il provvedimento cautelare riguarda i tre fratelli di origine calabrese, stanziatisi nella Capitale da lungo tempo ed attualmente detenuti, che si sono evidenziati per i loro stretti contatti con diversi ambienti malavitosi, anche di matrice mafiosa. (segue) (Rer)