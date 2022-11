I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sport: al Coni arrivano i campionati delle università di Roma Diciassette anni di storia, sedici rappresentative partecipanti di quattordici atenei capitolini, e due rappresentative di studenti stranieri, circa 150 mila studentesse e studenti coinvolti, otto discipline sportive, centinaia di gare in sette mesi fino a maggio del 2023. Sono i numeri della nuova edizione dei campionati delle università di Roma, che ha preso il via ieri con la cerimonia ufficiale di presentazione, presso il prestigioso Salone d'onore del Coni. Promossa dal coordinamento sportivo delle università di Roma, organizzata nella gestione tecnica dalla Time sport Roma di Paolo Anedda, con il patrocinio, il tesseramento e la collaborazione dell'Unione sportiva Acli di Roma, la manifestazione anche quest'anno ha ottenuto il patrocinio del Coni Lazio, della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale e dell'Anmes. Ai nastri di partenza di questa nuova edizione figurano: Cattolica Sacro Cuore di Roma, Europea di Roma, Foro Italico, John Cabot University, La Sapienza, Università degli Studi Link, Luiss, Lumsa, Roma Tre, The American University of Rome, Unint-Università Internazionale di Roma, Campus Bio Medico, Unicamilus, Unicusano e le due formazioni di studenti stranieri, Associazione Erasmus e College Life. (Rer)