I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: inflazione di ottobre all'88 per cento su anno - L'inflazione in Argentina ad ottobre ha raggiunto l'88 per cento su anno contro l'83 per cento registrato a settembre. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec), che parla di un incremento dei prezzi su mese del 6,3 per cento rispetto a settembre. Quest'ultimo dato rappresenta un lieve incremento rispetto al 6,2 per cento rilevato a settembre e interrompe una striscia positiva di tre mesi dopo il picco del +7,4 per cento del mese di luglio e il +7 per cento registrato ad agosto. Dall'inizio dell'anno l'incremento dei prezzi al consumo è stato invece del 76,6 per cento. Il dato su anno di ottobre rappresenta inoltre un nuovo record dopo l'uscita dall'iperinflazione degli anni 90. A trainare al rialzo l'indice nel decimo mese dell'anno sono state le voci del paniere relative a comunicazioni (+12,1 per cento), servizi pubblici (+7,5 per cento), ristorazione (+7,4 per cento), salute (+7,1 per cento) educazione (+7,1 per cento) ed abbigliamento e calzature (+6,8 per cento). (segue) (Res)