© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Cuba: Diaz-Canel si recherà la prossima settimana a Mosca - Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha in programma di recarsi a Mosca la prossima settimana per incontrare il capo dello Stato russo Vladimir Putin e partecipare all'inaugurazione di un monumento a Fidel Castro. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'ambasciatore della Repubblica di Cuba in Russia Julio Antonio Garmendia Pena. "Il nostro presidente non visita la Russia dal 2019, prima a causa della situazione pandemica, poi a causa della logistica. Ora ha ricevuto un invito dal presidente Vladimir Putin a visitare la Russia, tenere dei colloqui e partecipare all'apertura del monumento al Comandante Fidel Castro, che si svolgerà il 22 novembre. Il nostro presidente ha un piano del genere, si prevede che venga", ha detto in un'intervista all'agenzia russa. (segue) (Res)