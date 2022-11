I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: vertice Apec, Boric in visita da oggi in Thailandia - Il presidente del Cile, Gabriel Boric, sarà oggi in Thailandia per partecipare al vertice dei capi di Stato del Foro di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in programma il 18 e 19 novembre. Nel corso della sua permanenza a Bangkok, riferisce una nota della presidenza, il presidente cileno terrà riunioni bilaterali con i suoi omologhi degli Stati Uniti, Joe Biden e della Cina, Xi Jinping, e con il primo ministro canadese, Justin Trudeau. Si tratta del primo foro Apec a cui partecipa Boric, insediatosi al governo a marzo di quest'anno. Il capo dello Stato viaggia accompagnata dalla ministra degli Esteri, Antonia Urrejola, e del ministro delle Finanze, Mario Marcel. (segue) (Res)