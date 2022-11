© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cop27: oggi intervento Lula, "il Brasile è tornato" - Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, terrà oggi un discorso alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop27), in corso a Sharm El-Sheikh. “Domani sarò alla Cop27, al meeting Amazzonia e rilascerò una dichiarazione. Il Brasile torna nel mondo per discutere della questione climatica”, ha dichiarato Lula in un tweet. (Res)