- G20: l'Indonesia affida la presidenza del Gruppo all'India - Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha affidato la presidenza del G20 al primo ministro dell'India Narendra Modi oggi, nel corso di una cerimonia al termine dell'annuale vertice del gruppo a Bali, in Indonesia. "Con gli sforzi di tutti i Paesi possiamo rendere il summit del G20 un catalizzatore per il welfare globale", ha dichiarato Modi, che ha definito la presidenza annuale del gruppo "una ragione di orgoglio per ogni cittadino dell'India". (segue) (Res)