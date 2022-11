© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Banca centrale, incontro Yi-Yellen a margine G20 “ampio e costruttivo” - L’incontro tenuto dal governatore della Banca centrale cinese (Pboc), Yi Gang, e dalla segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, a margine del vertice G20 di Bali, in Indonesia, è stato “ampio e costruttivo”. È quanto si legge in una nota della Banca centrale, in cui si precisa che il colloquio ha coperto questioni di carattere economico e finanziario. (segue) (Res)