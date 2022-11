© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: Usa, da attività illecite un miliardi di dollari per programma nucleare - La Corea del Nord ha sottratto più di un miliardo di dollari in criptovalute e valute pregiate negli ultimi due anni, e ha destinato tali risorse al suo programma nucleare. Lo ha dichiarato il segretario della Sicurezza interna degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas, in una testimonianza scritta presentata nel corso di una audizione alla Camera dei rappresentanti Usa. "Soltanto negli ultimi due anni, la Corea del Nord ha finanziato massicciamente i suoi programmi di distruzione di massa tramite furti digitali di criptovalute e valute pregiate per oltre un miliardi di dollari", afferma la dichiarazione. "Paesi ostili come la Russia, la Repubblica Popolare Cinese, l'Iran, la Corea del Nord e criminali informatici in tutto il mondo continuano ad affinare le loro tattiche e causare maggiori conseguenze negative", prosegue la testimonianza scritta di Mayorkas, che cita una serie di recenti attacchi ransomware di alto profilo contro istituzioni finanziarie, ospedali, infrastrutture energetiche e impianti idrici. (Res)