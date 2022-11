I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Pichetto Fratin, su Piombino non è possibile tornare indietro - "In una situazione come quella di Piombino servono delle valutazioni diverse e allora l’impegno del governo è che la nave rimanga non oltre tre anni” ma “non possiamo tornare indietro”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a "Radio Anch’io" su Rai Radio1. “Dico al sindaco che non possiamo fare a meno della nave di Piombino. E’ un'emergenza”, ha aggiunto. “Ogni protesta è legittima - ha ribadito il ministro - ma dei rigassificatori non possiamo farne a meno, è una scelta che riguarda gli italiani tutti”. (segue) (Rin)