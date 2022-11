I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inflazione: Istat, a ottobre aumento del 3,4 per cento, più 11,8 su base annua - Nel mese di ottobre 2022, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri un aumento del 3,4 per cento su base mensile e dell’11,8 per cento su base annua (da +8,9 per cento del mese precedente). La stima preliminare era +11,9 per cento. Lo rende noto l'Istat. La forte accelerazione dell’inflazione su base tendenziale si deve soprattutto ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +44,5 per cento di settembre a +71,1 per cento) sia regolamentati (da +47,7 per cento a +51,6 per cento) sia non regolamentati (da +41,2 per cento a +79,4 per cento), e in misura minore ai prezzi dei Beni alimentari (da +11,4 per cento a +13,1 per cento), sia lavorati (da +11,4 per cento a +13,3 per cento) sia non lavorati (da +11,0 per cento a +12,9 per cento), e degli Altri beni (da +4,0 per cento a +4,6 per cento). Rallentano invece i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,7 per cento di settembre a +5,2 per cento). "Sono per lo più i Beni energetici, sia quelli regolamentati sia quelli non regolamentati - evidenzia l'Istat - a spiegare la straordinaria accelerazione dell’inflazione di ottobre 2022. Anche i prezzi dei Beni alimentari (sia lavorati sia non lavorati) continuano ad accelerare, in un quadro di tensioni inflazionistiche che attraversano quasi tutti i comparti merceologici (frenano solo i Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona). È necessario risalire a giugno 1983 (quando registrarono una variazione tendenziale del +13,0 per cento) per trovare una crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” superiore a quella di ottobre 2022 e a marzo 1984 (quando fu +11,9 per cento) per una variazione tendenziale dell’indice generale Nic superiore a +11,8 per cento". (segue) (Rin)