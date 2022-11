© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pnrr: Fitto, avviati incontri per confrontarci sul tema - Sul Pnrr "abbiamo avviato una serie di incontri. Oggi ci confronteremo su questo tema". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, entrando a Palazzo Chigi per l'incontro con i sindacati. Successivamente il ministro vedrà i rappresentanti del mondo delle imprese. (segue) (Rin)