I fatti del giorno - Italia (5)

- Inflazione: Visco, riflettere su conseguenze possibili per adeguamento retribuzioni - Nell’esaminare "in qualche dettaglio evoluzione e prospettive della dinamica dei prezzi e delle risposte di politica monetaria è necessario valutare i rischi di uno spostamento permanente verso l’alto delle attese di inflazione degli operatori di mercato, delle imprese e delle famiglie". Lo sottolinea il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nella sua Lectio magistralis alla Camera su inflazione e politica monetaria. "Bisogna in particolare riflettere - prosegue - sulle conseguenze possibili per l’adeguamento di retribuzioni e prezzi di produzione alla luce delle condizioni attuali dei mercati dei beni e del lavoro. È inoltre utile interrogarci sulle ragioni che spiegano gli errori di previsione dell’andamento dei prezzi al consumo, molto elevati, commessi nell’anno in corso. Si tratta infatti non di un semplice esercizio post mortem ma di un elemento importante sia per una piena comprensione di quanto fatto finora, sia come guida per le decisioni di politica monetaria che si renderanno necessarie nei prossimi mesi". (Rin)