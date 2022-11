Regno Unito: Sunak approva indagine indipendente su comportamento di Raab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato che l'indagine indipendente richiesta dal vice primo ministro Dominic Raab sulle denunce formali sul suo comportamento sono la giusta linea d'azione in casi come questo . "So che vorrai affrontare le denunce fatte contro di te e concordo sul fatto che procedere in questo modo è la giusta linea di condotta", ha detto Sunak a Raab in una lettera. "Integrità, professionalità e responsabilità sono i valori fondamentali di questo governo. È giusto che queste questioni siano indagate a fondo", ha aggiunto Sunak. (Rel)