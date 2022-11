Moldova: presidente Sandu, la brutale guerra della Russia in Ucraina ci colpisce sempre di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Presidente moldava, Maia Sandu, ha condannato nuovamente gli attacchi di ieri sera delle forze russe contro l'Ucraina, in cui è stata colpita la rete elettrica portando a un blackout anche in Moldova. "La brutale guerra della Russia in Ucraina colpisce sempre più anche i cittadini della Moldova. Per tre decenni, nessun governo ha costruito alternative per fornire elettricità, mantenendo il Paese dipendente dalla centrale elettrica nella regione della Transnistria. Non è stato fatto nulla fino al 2021, quando è stato avviato il primo progetto che ci collegherà al sistema elettrico della Romania, ma la sua costruzione richiederà diversi anni. Fino ad allora, possiamo importare l'energia dalla Romania o da altri Paesi dell'Ue attraverso l'Ucraina, e questo crea grossi rischi in tempo di guerra. Proprio ieri, a causa dei barbari attacchi della Russia alle infrastrutture ucraine, diverse località del nostro Paese sono state disconnesse dall'elettricità", ha detto Sandu. (Rob)