Polonia: dibattito su esplosioni in apertura riunione ambasciatori Ue a Bruxelles

- La presidenza ceca ha deciso di inserire il tema dei missili caduti in Polonia di ieri sera in apertura della riunione dei rappresentanti permanenti dei governi Ue (Coreper II) in corso a Bruxelles. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee. La comunicazione della presidenza ceca è arrivata agli ambasciatori Ue ieri sera, non appena si è diffusa la notizia dell'incidente nella città polacca di Przewodow. A quanto di apprende dalle fonti, un analogo punto è stato inserito in apertura del Comitato politico e di sicurezza dell'Ue di questa mattina. . In entrambi i comitati, in cui è stata espressa unanime solidarietà, la Polonia ha fornito una informativa sugli accadimenti e sugli accertamenti in corso. (Beb)