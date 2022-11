Nato: Scholz, bene prudenza dopo missili caduti in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È positivo che la Nato abbia un approccio fondato sulla prudenza alla caduta dei missili presso il villaggio di Przewodow in Polonia, che ha causato due vittime. Ora, “è necessario” mantenere tale atteggiamento “a fronte della guerra” che la Russia ha mosso contro l'Ucraina. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Il capo del governo federale ha aggiunto: “La guerra è in Europa, davanti la nostra porta di casa, è quindi importante fare tutto il possibile per sostenere l'Ucraina, anche con le armi e finché sarà necessario”. Allo stesso tempo, ha evidenziato Scholz, si deve evitare un'escalation che porti a un conflitto tra la Nato e la Russia, “ed è quello che stiamo facendo”. (Geb)