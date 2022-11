Roma: Patrizia Palleri nominata coordinatrice provinciale di Rea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patrizia Palleri è stata nominata nuova coordinatrice per Roma e provincia di Rivoluzione ecologista animalista (Rea). Aa annunciarlo, in una nota in cui si dice "molto lieta" è la segretaria nazionale del partito, Gabriella Caramanica: "Il radicamento e la strutturazione del nostro partito continuano a gonfie vele, all'insegna dell'impegno e della competenza. In questa ottica ho deciso di designare la figura di Patrizia Palleri per la provincia di Roma, un territorio delicato e complesso, composto da 120 comuni dove le tematiche ambientali e animali sono sempre attualissime. Alla luce di tutto questo - spiega Caramanica -, sono assolutamente convinta che Patrizia Palleri farà un grandissimo lavoro a tutela della comunità e del territorio, grazie alle sue ottime capacità umane e professionali. A lei, dunque, Rivoluzione Ecologista Animalista rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro". (Com)