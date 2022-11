Lombardia 2023: Sala, Moratti ancora irricevibile per PD perché suo cambiamento troppo repentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito Democratico reputa Letizia Moratti ancora come un nome irricevibile perché "capire quello che vogliono gli elettori è un esercizio non facile", ma "si presume che questo cambiamento, da quel che mi dicono, sia stato troppo repentino e quindi difficile da gestire". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione dei numeri del 2022 di Forestami alla Triennale di Milano. "Probabilmente - ha proseguito il Sindaco - avere un candidato vuol dire anche mettersi a discutere anche col terzo polo perché la convinzione di cambiare questa disastrosa gestione di questi lunghi anni deve esserci in tutti noi". Quello del primo cittadino di Milano nei confronti di Letizia Moratti, ha poi specificato Sala, "non era un ticket politico. Io parlo con rispetto della Moratti e apprezzo la sua presa di coscienza e le sue parole, ma quello non è un riferimento". "Detto ciò - ha proseguito - ci sono questioni su cui uno ha in mano il processo e si esprime con chiarezza e decisione, il fatto che io non mi esprima è perché ora è sul tavolo dei partiti la decisione".(Rem)