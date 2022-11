Tunisia: deficit commerciale alimentare raggiunge quota 834 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle importazioni di olio vegetale ha registrato un aumento del 118 per cento, mentre i prezzi medi all'importazione sono aumentati del 58,6 per cento. Il valore delle importazioni di zucchero è aumentato del 55 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2021, e di circa il 45,7 per cento in termini di quantità. Il valore delle esportazioni alimentari tunisine, a sua volta, è migliorato del 30,8 per cento. Le esportazioni di olio d'oliva sono salite a quota 1.831,6 dinari (545 milioni di euro), rispetto ai 1.314,6 dinari (391 milioni di euro) dello stesso periodo del 2021, pari al 40,1 per cento delle esportazioni alimentari totali. Nel 2021 la percentuale era del 37,6 per cento. Il disavanzo commerciale della Tunisia, fino a ottobre 2022, ha raggiunto i 21.322,5 milioni (6,5 miliardi di euro), in aumento rispetto ai 13.317,4 milioni del 2021 (3,9 miliardi di euro). L’aumento del deficit è dovuto alla crescita del 34 per cento delle importazioni, a fronte di un aumento delle esportazioni del 24,9 per cento. (Tut)