Ucraina: governatore di Kiev, prossima settimana sarà "difficile", previste temperature a -10 gradi

- La prossima settimana sarà "difficile" per gli abitanti della regione di Kiev in Ucraina. Lo ha affermato il governatore regionale Oleksiy Kuleba, il giorno dopo i massicci attacchi russi che hanno nuovamente danneggiato la sua rete elettrica. "La distruzione è stata significativa", ha avvertito Kuleba in un video postato su Telegram, nonostante il lavoro proseguito per "tutta la notte da parte degli elettricisti e di tutti i servizi necessari" per riparare le infrastrutture colpite. Secondo il governatore, "questa situazione continuerà la prossima settimana". "Prevediamo che la prossima settimana sarà piuttosto difficile, poiché si prevede che (...) le temperature scenderanno fino a -10 gradi centigradi". Il governatore della regione di Kiev ha voluto rassicurare il più possibile la popolazione civile. "Le infrastrutture critiche stanno funzionando", compresi "tutti gli ospedali e le strutture mediche", ha detto Kuleba in questo video, aggiungendo che i generatori sono stati utilizzati "dove non c'è ancora corrente". (Kiu)