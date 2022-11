Finlandia: tribunale arbitrale, operatore Gasum non dovrà pagare gas a Gazprom in rubli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore finlandese della rete del gas Gasum non dovrà pagare la materia prima fornita da Gazprom in rubli. Lo ha reso noto lo stesso Gasum, dopo che un tribunale arbitrale ha disposto in merito. Lo scorso maggio l'operatore finlandese ha portato Gazprom in arbitrato dopo che il gruppo russo aveva chiesto a Gasum di pagare in rubli per le forniture di gas. Gazprom poco dopo ha interrotto i flussi di gas naturale verso la Finlandia. "In base al lodo, Gasum non è obbligato a pagare in rubli né attraverso la procedura di pagamento proposta", si legge in una nota del gruppo finlandese. Gasum, che ha un contratto di fornitura di gas naturale a lungo termine con Gazprom, ha poi reso noto che il tribunale arbitrale ha incaricato le due aziende di continuare i negoziati in merito alla controversia. (Sts)