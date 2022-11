Sardegna: due nuove certificazioni sul sistema di gestione integrato per l'Autorità portuale dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una gestione dei procedimenti al passo con gli standard internazionali sulla qualità e sulla protezione dell’ambiente. È, in sintesi, quanto emerge dall’analisi sull’attività dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che, dallo scorso 4 novembre, ha ottenuto, per la Direzione Amministrazione e Bilancio, la Certificazione del Sistema di Gestione Integrato secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. Traguardo che arriva dopo un’attenta verifica, da parte degli Enti certificatori (GCerti Italy per l’ISO 9001:2015 e United Registrar of Systems per l’ISO 14001: 2015), dell’intero processo gestionale degli Uffici delle sedi di Cagliari ed Olbia. Diverse le attività amministrative ed economico - finanziarie interessate: accertamento e riscossione delle entrate, impegno e pagamento delle spese, bilancio e programmazione finanziaria, gestione del personale e dell’ufficio economato. Aspetti dei quali è stata valutata – anche con la presenza di ispettori sul posto – la conformità ai requisiti previsti dalla norma, dalle circolari ministeriali, dai regolamenti generali ed interni dell’AdSP (questi ultimi approvati dal Comitato di Gestione e sottoposti al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Iter che si è concluso positivamente qualche settimana fa con il rilascio delle due certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 per il sistema di gestione per la qualità e UNI EN ISO14001:2015 per quello di gestione ambientale (protezione dell'ambiente, prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse nell’ambito dei processi organizzativi). (segue) (Rsc)