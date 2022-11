Sardegna: due nuove certificazioni sul sistema di gestione integrato per l'Autorità portuale dell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi i benefici futuri per l’AdSP. Da una parte, attraverso il meccanismo della sorveglianza periodica, l’accreditamento permette all’Ente un monitoraggio costante sulla competenza e conformità alle norme dei procedimenti, consentendo, così, un miglioramento delle performance. Dall’altra, dal lato utenza, la garanzia di confronto con un Ente che rispetta stringenti requisiti di qualità e trasparenza. “A distanza di qualche anno dal riconoscimento nazionale come Ente pubblico più veloce nei pagamenti e, come evidenziato dagli studi sulle portualità del 2020, come Autorità di Sistema con il più alto indice di performance, oggi mettiamo nero su bianco due importanti certificazioni internazionali sul sistema di gestione integrato ISO 9001 e 14001, conseguite dalla nostra Direzione Amministrazione e Bilancio – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna -. Un ulteriore traguardo che evidenzia, ancora una volta, l’efficacia e l’efficienza del nostro operato, ma, soprattutto, un lavoro certosino e altamente professionale della dirigente Valeria Serra e di tutto il personale incardinato negli uffici di Cagliari ed Olbia della DAB al quale va il mio personale ringraziamento e riconoscimento”. (Rsc)