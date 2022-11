Kosovo: missione Eulex a “Nova”, monitoriamo sviluppi che possono influenzare la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell'Unione europea in Kosovo sullo Stato di diritto (Eulex) rimane vigile e monitora da vicino tutti gli sviluppi che possono influenzare la sicurezza in Kosovo, nonché di tutte le comunità. E’ quanto ribadito dal servizio stampa della missione ad “Agenzia Nova”, che ha commentato così la decisione di rinforzare la presenza sul territorio con 23 carabinieri italiani. “L'unità di polizia formata dalla riserva (Rfpu) è stata temporaneamente dispiegata in Kosovo in risposta alla necessità di Eulex di disporre di forze aggiuntive sul campo e supportare meglio le sue controparti del Kosovo, se richiesto e se necessario”, ha precisato la missione aggiungendo che Eulex attualmente ha sul campo 29 membri del personale distaccati dall'Italia, che ricoprono diversi ruoli, inclusi i 23 carabinieri italiani che sono stati temporaneamente schierati come unità di polizia di riserva presso la missione l'8 novembre. (segue) (Res)