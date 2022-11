Kosovo: missione Eulex a “Nova”, monitoriamo sviluppi che possono influenzare la sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo le ultime tensioni scaturite tra Belgrado e Pristina, Eulex rimanda alle parole pronunciate lo scorso 5 novembre dall’Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. “I recenti sviluppi nelle relazioni tra Kosovo e Serbia hanno messo a rischio anni di duro lavoro e i risultati raggiunti nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina, e ostacolano la situazione della sicurezza nella regione e oltre”, ha ribadito la missione. Riguardo alla situazione nel nord del Kosovo, Eulex precisa che “non ha assunto responsabilità di polizia nel Kosovo settentrionale”. Per quanto riguarda la cooperazione con la missione Nato in Kosovo (Kfor), l'Unità di polizia formata (Fpu) di Eulex è il secondo soccorritore di sicurezza del Kosovo. “Fa parte di un meccanismo di risposta di sicurezza a tre livelli in cui la polizia del Kosovo è il primo soccorritore di sicurezza, Eulex è il secondo e la Nato/Kfor è il terzo. In qualità di secondo soccorritore per la sicurezza del Kosovo, Eulex mantiene uno stretto coordinamento sia con la polizia del Kosovo che con la Kfor e la missione continuerà a sostenere la stabilità del Kosovo, entro i confini del suo mandato, e a contribuire alla sicurezza della sua popolazione”, ha precisato ancora la missione a “Nova”. (Res)