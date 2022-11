Nato: Meloni, Italia ai primi posti per contributo a missioni dell’Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è ai primi posti per quanto riguarda il contributo alle operazioni delle missioni della Nato e “formiamo il comando delle due principali missioni Nato in NTM-I in Iraq e la Kfor in Kosovo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Meloni ha evidenziato in merito al Kosovo che “stiamo monitorando la situazione che è molto delicata” e a questo si aggiunge “un importante ruolo che abbiamo assunto nel fianco orientale come risposta immediata all’aggressione russa”, ha proseguito il capo di governo.(Res)