Migranti: Tajani, da tensioni in Kosovo e Serbia conseguenze su flussi migratori

- In tema di flussi migratori, secondo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, bisogna prestare attenzione alla rotta balcanica e in questo senso “saremo in Kosovo e Serbia con il ministro Crosetto perché l’attuale situazione di tensione può provocare conseguenze anche per quel che riguarda i flussi”. Così ha parlato il ministro a margine della visita di Stato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei Paesi Bassi. (Rin)