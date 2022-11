Kosovo: presidente Osmani chiede consultazioni su elezioni straordinarie nei comuni del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara, Vjosa Osmani, ha invitato le forze politiche a determinare una data per delle elezioni straordinarie al fine di eleggere dei nuovi presidenti nelle province del nord del Kosovo. Nei giorni scorsi i presidenti delle province a maggioranza serba di Mitrovica nord, Zvecan, Leposavic e Zubin Potok, si sono dimessi. Il 14 novembre si terrà una riunione consultiva con le forze politiche in merito, secondo quanto precisa una nota della presidenza kosovara. I presidenti delle province si sono dimessi nell'ambito della decisione collettiva dei serbi nel nord del Kosovo di lasciare le istituzioni kosovare. L’atto di protesta è scaturito delle ultime decisioni del governo di Pristina sulla reimmatricolazione obbligatoria dei veicoli nel nord del Kosovo, oltre che dal licenziamento del comandante serbo della polizia del nord del Kosovo Nenad Djuric, il quale si era rifiutato di rilasciare dei richiami ai cittadini che non avevano reimmatricolato i veicoli.(Alt)