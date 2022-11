Kosovo: le ricette del dialogo, arriva la Settimana della cucina italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cibo è passione, tradizione, innovazione, ma è anche - e soprattutto - cultura. E per questo può diventare un potente strumento di dialogo. A crederci è l’ambasciata d’Italia in Kosovo che per la “Settimana della cucina italiana nel Mondo” (14-20 novembre) ha presentato un calendario di eventi incentrato sui giovani, la formazione e il dialogo interculturale, in un momento particolarmente teso del negoziato tra Pristina e Belgrado per la normalizzazione delle loro relazioni. Secondo quanto riferito in una nota, ad aprire e chiudere la rassegna, simbolicamente, ci sono gli studenti. Si parte con una serata in ambasciata (lunedì 14 novembre) dedicata agli allievi di italiano di diverse etnie, universitari e non, che si ritrovano per un cineforum e per degustare le tipiche lasagne emiliane, preparate direttamente dal personale della rappresentanza. (segue) (Alt)