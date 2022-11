Balcani: prossima settimana Tajani e Crosetto in visita in Serbia e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà la prossima settimana in visita in Serbia e Kosovo, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto. Lo ha reso noto lo stesso Tajani, intervenendo oggi a “Mezz’ora in più”. Il ministro ha spiegato che si recherà in visita nei due Paesi per favorire il dialogo tra Belgrado e Pristina ma anche perché “la stabilità nei Balcani significa anche contribuire” al contenimento “dei flussi migratori”. Sul tema dell'immigrazione, ha ribadito poi Tajani, “non siamo andati allo scontro con l’Europa, ma abbiamo chiesto ‘scelte più europee’”, perché l’immigrazione è un problema di tutti i Paesi, non solo dell’Italia. (Res)