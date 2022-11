Kosovo-Serbia: Borrell, dobbiamo uscire da modalità crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella situazione fra Kosovo e Serbia, dobbiamo uscire dalla modalità di crisi. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Ho parlato con il premier Albin Kurti e il presidente Aleksandar Vucic ieri. Siamo infelicemente sull'orlo di un'altra crisi, dobbiamo uscire dalla modalità di crisi e cercare un approccio strutturale", ha detto. "Abbiamo presentato una proposta, questa proposta che deve essere discussa e che rappresenta una buona via d'uscita dalla situazione", ha aggiunto. "Devo invitare entrambe le parti a rispettare i loro impegni e a metter in atto gli accordi presi in passato, che sono già stati concordati anni fa, e ad intraprendere la ricerca di una soluzione strutturale", ha aggiunto Borrell.(Beb)