Serbia: ministro Esteri, soluzione più rapida sul Kosovo è sapere “cosa è serbo e cosa albanese”

- La soluzione più rapida e giusta per risolvere la questione del Kosovo è accettare la situazione sul campo, e sapere dunque “cosa è serbo” e cosa invece della componente etnica albanese. Lo ha affermato il ministro degli esteri serbo, Ivica Dacic, ripreso dalla stampa locale. A suo avviso, i principali colpevoli che non vogliono risolvere il problema del Kosovo sono coloro "che non accettano e non capiscono che questa è la decisione più rapida e giusta". Dacic ha quindi ribadito che la proposta franco-tedesca è "inaccettabile" per Belgrado, perché "nel primo punto si prevede che la decisione sull'indipendenza dichiarata unilateralmente da Pristina non debba essere messa in discussione". Il ministro ha quindi concluso che se la Serbia imponesse sanzioni alla Russia, alla Cina o a qualcun altro, "non acquisirebbe nuovi amici e potrebbe perderne di vecchi". "Sarebbe completamente diverso se avessimo comprensione per i nostri interessi da Usa, Francia, Regno Unito come membri permanenti del Consiglio di sicurezza", ha sottolineato il capo della diplomazia serba.(Seb)